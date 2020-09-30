Парфенон в новом свете

Знаменитый афинский Парфенон предстал в новом свете - отныне на фоне ночного пейзажа греческой столицы его величественную красоту подчеркивает современная система освещения.

В церемонии смены светового убранства всемирно известного памятника античной архитектуры принял участие премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, объявивший об амбициозном проекте год назад.

"Древний огонь превратился в современный световой поток, но сохранил свое вечное предназначение и снова направлен на Священную скалу, - сказал Мицотакис. - Свет 21 века теперь освещает Акрополь".

Над новым форматом освещения Акрополя работала команда специалистов во главе с известным дизайнером по свету Элефтерией Деко, детально изучавших его ракурсы под разными углами. Наряду с самим культовым сооружением новыми красками заиграют расположенный рядом храм Эрехтейон и врата Пропилеи.