Соленые озера Марса

Под полярными шапками Марса есть солёные озёра. Международная команда учёных, анализируя данные радара MARSIS, зондирующего ионосферу и поверхность "Красной планеты", обнаружила три резервуара разного размера под толстым слоем льда и подтвердила существование гораздо большего четвертого, на Южном полюсе.

Их сравнивают с антарктическими.

Вода в некоторых обнаруженных водоёмах остается жидкостью даже при очень низкой температуре - до минус 74 градусов - благодаря высокой концентрации соли. Это очень важное открытие для астробиологии и поиска обитаемых ниш на Марсе.