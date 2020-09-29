Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Соленые озера Марса

 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Соленые озера Марса
Авторское право  ناسا
Размер текста Aa Aa

Под полярными шапками Марса есть солёные озёра. Международная команда учёных, анализируя данные радара MARSIS, зондирующего ионосферу и поверхность "Красной планеты", обнаружила три резервуара разного размера под толстым слоем льда и подтвердила существование гораздо большего четвертого, на Южном полюсе.

Их сравнивают с антарктическими.

Вода в некоторых обнаруженных водоёмах остается жидкостью даже при очень низкой температуре - до минус 74 градусов - благодаря высокой концентрации соли. Это очень важное открытие для астробиологии и поиска обитаемых ниш на Марсе.