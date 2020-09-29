Новый премьер Японии заявил о желании решить территориальную проблему с Россией

О намерении решить территориальную проблему заявил новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Журналистам Суга, в частности, сообщил: "Я сказал (Путину), что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова) следующему поколению и намерен решить ее". Суга также подчеркнул, что желает "в полной мере развивать японо-российские отношения".

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами не подлежит сомнению.