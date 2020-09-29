Греция - США: военное сотрудничество по-новому

Американо-греческие отношения переживают свои лучшие времена. Это констатировали во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Майк Помпео, посетив американскую военную базу Суда-Бэй на острое Крит. Мицотакис отметил, что Суда-Бэй превращается в самую важную стратегическую точку региона, где будет гнаходиться также USS Hershel "Woody" Williams - второй корабль-экспедиционная база в составе ВМС США.

"В наше время, когда старые враги сближаются, как это произошло между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, точно так же в Средиземноморье не должно появляться новых угроз и нездорового соперничества. Я рад отметить, что господин Помпео разделяет наши взгляды и понимает, что напряжённость между двумя странами НАТО вредит всем, и что он выступает против односторонних действий, подрывающих любой открытый диалог",-сказал Мицотакис, имея ввиду недавнее противостояние Афин и Анкары.

Помпео совершает визит в Грецию, не навещая на этот раз соседнюю Турцию. Аналитики полагают, что это сигнал Анкаре о том, "что она не должна переходить красную линию".

"Мы, американцы, смотрим на Грецию как на оплот стабильности и процветания в Восточном Средиземноморье, и мы невероятно гордимся тем, что поддерживаем ее руководство. Мы решительно поддерживаем диалог между союзниками по НАТО Грецией и Турцией и призываем их возобновить обсуждение спорных вопросов как можно скорее", - сказал в свою очередь Помпео.

Предполагается, что он рассматривает в Греции предложение о переносе ключевых военных объектов с авиабазы Инджирлик в Турции на остров Крит в рамках новой политики Вашингтона по наращиванию военного присутствия в Восточном Средиземноморье.

В январе Греция ратифицировала новое соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в котором в частности речь шла о расширении базы на Крите и об использовании других военных объектах на территории страны.