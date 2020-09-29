СБ ООН обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе намерены во вторник обсуждать ООН, по инициативе пяти европейских стран, среди них - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Соединенное Королевство - должно пройти заседание Совета Безопасности объединенных наций, дискуссия пройдет при закрытых дверях.

Конфликт между двумя государствами, Арменией и Азербайджаном - один из наиболее давних на постсоветском пространстве.

Международное сообщество выступало посредником в обсуждении имеющихся проблем на протяжении многих лет.

Как заявил журналистам Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН, "Антониу Гутерриш чрезвычайно озабочен происходящим, и особенно возобновлением боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Он осуждает использование силы, он сочувствует семьям тех, кто потерял близких".

В мае 1994-го года был принят Бишкекский протокол, тогда инициаторами подготовки документа стали Межпарламентская ассамблея СНГ и российский МИД.

В столице Киргизии присутствовали делегации Азербайджана, Армении и посреднической миссии. Несколькими днями позже было подписано и соглашение о прекращении огня.

В эти дни Россия уже призвала к немедленному сворачиванию военных действий. Эту позиции и то, что урегулирование конфликта должно перейти в политико-дипломатическое русло, разделяют и другие члены международного сообщества.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Введено военное положение и на территории Азербайджана, в столице страны с начала недели действует комендантский час