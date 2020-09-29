Макрон: "Мы поможем белорусскому народу"

"Европа сделает всё возможное для урегулирования кризиса в Беларуси и освобождения политзаключенных". Такое обещание дал Эммануэль Макрон по итогам беседы со Светланой Тихановской.

Встреча президента Франции с лидером белорусской оппозиции прошла во вторник в Вильнюсе.

После Тихановская заявила журналистам, что получила от Макрона предложение выступить перед французским парламентом и приняла его.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

"Он также согласился с тем, что ОБСЕ как площадка для переговоров - это очень удачное решение, потому что могут быть вовлечены все страны, заинтересованные в решении этого вопроса. Это мощный посыл: "мы с вами, мы вас поддерживаем, мы сделаем всё возможное для того, чтобы решить вопрос проведения новых выборов в Беларуси".

Ранее Макрон публично призвал Александра Лукашенко покинуть свой пост.

На прошлой неделе Евросоюз заявил о непризнании последнего президентом Беларуси из-за масштабных протестов, охвативших страну и ставящих под сомнение итоги выборов. На них, как утверждает Лукашенко, он победил c большим перевесом.