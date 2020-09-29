Мигранты: дело против НКО
Греческая полиция сообщила, что открыла уголовное расследование в отношении 35 человек - 33 из них - волонтеры и сотрудники НКО - по обвинению в создании преступного сообщества, целью которого была организация нелегальной переправки мигрантов из Турции в Грецию.
Как подчеркивается в корреспонденции The Associated Press, имена предполагаемых злоумышленников в заявлении правоохранителей названы не были, как и их гражданство.
В общей сложности, как полагают власти, обвиняемые предприняли 32 нелегальных попытки переправки мигрантов.
В заявлении полиции утверждается, что обмен информацией велся главным образом с помощью мессенджеров в социальных сетях, данные касались координат лодок, на которых мигранты пересекали море, а также направления, в котором они двигались.
В разбирательстве принимают участие органы разведки и антитеррорисческие службы, оно не закончено.
Данные следствия уже поступили в прокуратуру страны.