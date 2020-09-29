Иран: "Санкции ударят по борьбе с наркотрафиком"

Власти Ирана предупреждают, что санкции могут обернуться ростом притока наркотиков в Европу: Исламская республика граничит с Афганистаном — крупнейшим в мире производителем зелья. Пока что иранские спецслужбы стараются ставить надёжный заслон. По данным ООН, за последние 30 лет четверть конфискованных во всём мире героина и морфина и три четверти опиума были перехвачены именно в Иране.

Но в Тегеране заявляют, что международное давление может ослабить решимость и желание служить барьером на пути афганского наркотрафика.

Фадахоссейн Малеки, комитет национальной безопасности парламента Ирана:

"Использовал бы Иран возможность открыть дорогу наркотикам в Европу, если бы хотел? При необходимости, да. Нормы ислама не позволяют нам этого делать, верховный лидер против такого. Но в случае изменения ситуации это может произойти, не сомневайтесь!"

Сейчас около 30% афганских наркотиков поступают в Европу через Иран. В самой Исламской республике почти три миллиона человек принимают наркотики регулярно, и полтора миллиона — время от времени.

Хамидреза Хомаюнифар, Euronews:

"Учитывая глобальное давление на Иран из-за американских санкций, многие в Иране считают, что остались одни на фронте борьбы с наркоторговлей и не знают, как долго смогут продержаться в таких условиях".