Нагорный Карабах: третий день боёв

Армения заявила во вторник, что один из её боевых самолетов - штурмовик Су-25 - был сбит турецким истребителем F-16, который прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по армянским населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк. Пилот погиб. Турецкий истребитель при этом находился в воздушном пространстве Армении. Министерство обороны республики утверждает, что он вылетел из азербайджанского аэропорта Гянджа.

Турция опровергла эту информацию, заявив, что ее истребитель армянский Су-25 не сбивал. Анкару поддержали и в Баку: Министерство обороны Азербайджана заявило, что в его системе радаров нет никакой информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении.

Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного карабаха продолжаются вот уже третий день. Из Греции, где он находится с визитом, госсекретарь США Майк Помпео заявил:

"Мы с министром иностранных дел (Греции) также затронули конфликт в Нагорном Карабахе, где обе стороны должны прекратить насилие и работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к предметным переговорам".

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают о растущем числе убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Азербайджан утверждает, что начал контрнаступление в ответ на обстрел своей территории из Нагорного Карабаха. Власти непризнанной республики и Еревана факт обстрела отрицают и говорят, что широкомасшатбное наступление подготовить в столь краткие сроки невозможно, и что Азербайджан и Турция готовили его ещё с июля, во время совместных учений.

Во вторник лидеры Азербайджана и Армении отвергли предложение о мирных переговорах, обвинив друг друга в препятствовании диалогу.