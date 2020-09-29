Круиз с подозрением на COVID-19

Греческие медики продолжают выяснять, есть ли на борту круизного лайнера Mein Shiff 6 заражённые коронавирусом.

Судно, принадлежащее немецкой туристической компании TUI, на борту которого находятся 922 пассажира и 666 членов команды, должно был отправиться в порт Ираклион.

Перед отплытием 150 человек прошли выборочное тестирование на наличие COVID. Инфекцию выявили у 12 членов экипажа. Их сразу изолировали на борту. Командованию было приказано сменить курс. Mein Shiff 6 причалил в порту Пирея.

Однако повторные экспресс-тесты дали отрицательный результат, точно так же как и анализы, проведённые специалистами Национальной организации общественного здравоохранения Греции.

Если тот же вывод подтвердит и молекулярно-генетическая диагностика, то лайнер продолжит своё путешествие.

Mein Shiff 6 - первое судно, с которого по окончании многомесячного локдауна в Греции возобновились туристические круизы.