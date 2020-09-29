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Германия

Всеобщая стачка немецких транспортников

 Надежда Дрямина
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Перебои в движении общественного транспорта в Германии
Перебои в движении общественного транспорта в Германии   -   Авторское право  AP Photo
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Серьёзные сбои в движении пригородных поездов, трамваев, автобусов наблюдаются в Германии. Причина тому - 24-часовая стачка, к которой примкнули тысячи работников общественного транспорта по всей стране.

Акция носит "предупредительный характер", отмечают организаторы. Цель: оказать давление на правительство. В разгаре переговоры о коллективном трудовом соглашении. Стороны никак не могут договориться по его ключевым моментам.

Профсоюзы пытаются добиться выработки единого для всех 16 федеральных земель договора, который бы коснулся 87 тысяч транспортников по всей стране.

Повышение заработной платы, установление общенационай системы оплаты труда и улучшение его условий - с такими же требованиями в прошлый вторник состоялась всеобщая забастовка сотрудников госучреждений, в которой приняли участие тысячи работников коммунальных служб, врачей и учителей.

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