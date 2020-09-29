COVID-19: новые методы диагностики

Вакцина и оперативное получение результатов анализов на вирусоносительство - меры, которые способны остановить заражение.

Количество инфицированных перевалило за 33 с половиной миллиона человек.

Две фармлаборатории - южнокорейская BioSensor и американская Abbot - получили от ВОЗ разрешение на применение разработанных ими средств экспресс-диагностики на коронавирус.

Адмирал Бретт Джирвар, замминистра здравоохранения США, на брифинге в Белом доме показал, как это происходи, на себе: "Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три четыре, пять. Вынимаете полоску, ждете 20 минут. И получаете результат".

В ВОЗ приветствовали эти разработки, там считают, что они могут послужить эффективным средством в борьбе с пандемией COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, считает, что "это расширит возможности на местах и поможет руководству соответствующих ведомств, поскольку не требуется никакая специальная подготовка для лаборантов, сейчас затянутость с диагностикой во многом - корень организационных проблем в разных странах мира".

В Нидерландах после смягчения ограничительных мер, власти вновь закрутили гайки: питейные заведения обязаны закрываться рано, не рекомендованы любые сборища, даже на улицах, население настоятельно призывают носить маски везде.

В Мадриде, который принял на себя удар первой волны пандемии, и где не хватало мест в моргах и больницах, что власти переоборудовали под хранение тел умерших дворец ледовых видов спорта и развернули на площадях полевые госпитали, количество заражений, несмотря на введение карантинных мер, пока сократить не удается.

В Словакии, видя резкий рост количества инфицированных, руководство республики объявило режим чрезвычайной ситуации, в его рамках отменены все спортивные, религиозные и культурные мероприятия.