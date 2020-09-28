Выборы в США: искусство (не)уплаты налогов

"Нью-Йорк Таймс" утверждает, что Дональд Трамп много лет не платил подоходный налог, а четыре года назад, когда он избирался на пост президента США, его выплаты в городскую казну Нью-Йорка составили 750 долл, это около 650 евро.

Журналисты настаивают, что получили доступ к налоговым декларациям нынешнего хозяина Белого дома и к иным документам такого рода.

Трамп назвал публикацию фальшивкой: "Это фабрикация и клевета. Это история, которая продолжается много лет, они все время рассказывают одно и то же. Я должен был уже давно пойти в суд с иском. Разумеется, я аккуратно платил все налоги, и вы увидите все мои декларации, как только налоговое ведомство закончит свой аудит".

В том же материале называется и цифра доходов, которые были получены Трампом два года назад. "Нью-Йорк Таймс" считает, что президент США обогатился на почти 435 миллионов долларов, но при этом в его налоговую декларацию вписаны убытки, превышающие 47 миллионов долларов.

В США закон прямо не обязывает претендентов на этот пост делать прозрачными для избирателей свои доходы и расходы, однако практически все участники кампании, вступая в избирательную гонку, предпочитали это делать.

Публикация в "Нью-Йорк Таймс" появилась за месяц до дня голосования в США.