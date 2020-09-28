Швейцарцы решили не ограничивать миграцию

Руководство Евросоюза приветствует результаты общенационального референдума в Швейцарии, на котором, среди прочего, более 60% граждан отклонили инициативу ограничить трудовую миграцию из стран ЕС.

Этот вопрос выдвинула консервативная Народная партия, против резко выступило правительство конфедерации

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссия:

"Голосование подтвердило основы наших отношений: взаимную свободу передвижения, жизни и работы в Швейцарии и Европейском Союзе. Я считаю результат позитивным сигналом для дальнейшего укрепления и углубления наших отношений".

Представители Швейцарской народной партии заявляли, что стране необходимо вернуть право самостоятельно решать вопросы трудовой миграции — пускать только тех, кого власти сочтут необходимым, и при этом должна снизиться нагрузка на социальные службы.

В правительстве же предупредили, что Брюссель на такое может ответить разрывом других документов о двусторонних отношениях, и дело может закончиться тяжёлым ударом по швейцарской экономике.

Марко Кьеза, председатель Швейцарской народной партии:

"Мы защищаем свои ценности. Иммиграция всегда будет проблемой для Швейцарии. Мы не хотим, чтобы в Швейцарии жили 10 миллионов человек".

Сейчас в Швейцарии живут около 8,5 миллионов человек, из них 1,5 миллиона — граждане других стран Европы. Ежегодная иммиграция из ЕС составляет около 30 тысяч человек.