Главу Каталонии лишили должности

Ким Торра, президент Женералитета - правительства Каталонии - отстранён от занимаемой должности. Такое в истории автономного сообщества в составе Испании происходит впервые. В течение полутора лет Торра не сможет занимать государственных постов и должен будет заплатить штраф в размере 30 000 евро. Такое решение вынес Верховный суд Испании, отклонив апелляцию Торры против предыдущего вердикта Высокого суда Каталонии (TSJC) вынесенного ему за неповиновение.

Верховный суд подтвердил, что глава каталонского правительства "неоднократно и решительно" не подчинялся приказам Центральной избирательной комиссии, которая в апреле прошлого года предписала ему убрать с общественных зданий в предвыборный период жёлтые ленты и транспаранты в поддержку заключённых сторонников независимости автономного сообщества. В Испании запрещено использовать административные здания для агитационных целей, чтобы гарантировать нейтралитет предвыборного процесса

Верховный суд Испании теперь передает решение в Высокий суд Каталонии. Как только приговор будет объявлен, Торре придётся покинуть здание автономного правительства (Дворец Палау-де-ла-Женералитет) на площади Сант Науме в центре Барселоны. Его временно заменит вице-президент Пере Арагонес. Если каталонский парламент не сможет выбрать нового президента Женералитета в установленные сроки, будут назначены внеочередные выборы. Их уже требуют Социалистическая и Народная партии. Защита Торры ещё может обратиться в Конституционный суд и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, но эксперты сходят во мнении, что его восстановление в должности маловероятно.

Ким Торра вступил в должность главы Каталонии в 2018 году. В октябре 2019 года он выступал за проведение нового референдума о независимости Каталонии от Испании.