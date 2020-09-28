Ким Торра не собирается уходить с поста главы правительства Каталонии

"Переворот, организованный испанским государством" - так назвал свое отстранение от должности президента Женералитета Каталонии Ким Торра. Такое решение вынес Верховный суд Испании. Торра собирается его оспорить.

Я никогда не сдамся и не уйду в отставку, и тем более не приму этот судебный приговор, цель которого — свержение правительства Каталонии Ким Торра президент Женералитета Каталонии

Торра был осужден за отказ убрать баннер с сепаратистскими лозунгами с фасада здания правительства в преддверии всеобщих выборов в апреле 2019 года, несмотря на неоднократные призывы испанского избирательного совета.

В Испании запрещено использовать административные здания для агитации в целях гарантии нейтралитета предвыборной гонки.

Во вторник исполняющим обязанности президента Женералитета Каталонии станет Пере Арагонес, до сих пор занимавший пост заместителя Торры.

Согласно закону, каталонский парламент мог бы избрать нового главу правительства сразу, но две доминирующие партии — "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию" — решили выбрать главу региона лишь после досрочных парламентских выборов, которые должны пройти в начале следующего года.