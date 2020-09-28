Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской

Эммануэль Макрон во вторник встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в Вильнюсе. Французский президент прибыл в Литву с официальным визитом.

Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны. Инициатором встречи выступила сама Тихановская.

Господин Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и мире, потому он может выступить одним из посредников. Возможно, ему удастся повлиять на господина Путина и привлечь его к урегулированию ситуации, потому что я знаю, что они в хороших отношениях Светлана Тихановская экс-кандидат в президенты Беларуси

В понедельник также стало известно, что нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. Как пояснили в Координационном совете белорусской оппозиции, в президиуме которого та состоит, Алексиевич направилась на лечение. И ее отъезд был запланирован давно.

Тем временем в воскресенье на 50-й день массовых протестов по разным городам Беларуси, по данным МВД страны, было задержано около 350 человек. Большинство из них в Минске.

Оппозиция ранее призвала провести 27 сентября марш под названием "Народная инаугурация" Светланы Тихановской в ответ на проведенную 23 сентября и заранее не объявленную церемонию приведения Лукашенко к присяге.

Воскресный марш стал самым протяженным по пройденному его участниками расстоянию.