Меркель тайно навестила Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навестила Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите" до его выписки, сообщили немецкие СМИ.

Информацию подтвердил и сам основатель Фонда борьбы с коррупцией в своём Твиттере.

Когда именно это произошло, он не уточнил, написав лишь, что это была "частная встреча и разговор с семьёй", называть её секретной не стоит".

Наблюдатели считают, что таким жестом Меркель продемонстрировала солидарность Германии с российским оппозиционером.

Алексей Навальный был выписан из берлинской клиники 22 сентября. Там он больше месяца проходил лечение после отравления. Местные лаборатории обнаружили в его пробах вещество из группы "новичок". Берлин утверждает, что Москва могла быть причастна к инциденту. Та, в свою очередь, обвинения отрицает, упрекая немецкую сторону в препятствовании расследованию.

Ранее российское посольство запросило консульский доступ к блогеру. На это в Министерстве иностранных дел Германии ответили, что "не видят причин для отказа, однако решение остаётся за самим Навальным".