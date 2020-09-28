Азербайджан объявил частичную мобилизацию

Обновление: Евросоюз призывает "всех игроков в регионе" воздержаться от любых форм вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил представитель верховного комиссара по внешним делам ЕС Петер Стано.

Власти Азербайджана объявили частичную мобилизацию на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. С понедельника в столице и в районах на границе с этой территорией введён комендантский час, ограничивает работу бакинский аэропорт. Ранее полную мобилизацию объявили в Армении и в непризнанной республике, страны ввели военное положение.

Ереван и Баку сообщают о десятках погибших со своей стороны и сотнях убитых солдат и множестве уничтоженной техники противника.

Боевые действия начались в воскресенье: в Нагорном Карабахе говорят о тщательно спланированном наступлении азербайджанцев, в Баку называют происходящее провокацией армянской стороны.

Многие государства призываю стороны прекратить боевые действия. Глава Российского МИДа Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, президент Франции Эммануэль Макрон связался с лидерами двух стран. О намерении призвать президентов к прекращению огня заявил Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш.