В Газе похоронили рыбаков, убитых египтянами

В Секторе Газа похоронили двоих рыбаков, убитых на морской границе с Египтом. В субботу их тела вернули в Газу, а в воскресенье тысячи человек приняли участие в траурном шествии.

Как сообщают палестинские источники, трое братьев в пятницу отправились в море ловить рыбу. Египетская береговая охрана открыла огонь по лодке. Двое были убиты на месте, а третий получил ранение в ногу и госпитализирован в Египте. Его родные требуют вернуть его домой.

Мохаммед аз-Зазу, отец погибших:

"Множество лодок всё время ходит к египетской границе, но не повезло моим детям. Значит, так угодно было богу. Египтяне могли их арестовать, оштрафовать, сделать что угодно".

Представители движения ХАМАС назвали действия Египта "неоправданной жестокостью по отношению к людям, зарабатывающим на жизнь своим детям".