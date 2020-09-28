Брюссель требует "игры на равных"

Девятый раунд переговоров о торговых отношениях ЕС и Великобритании после "брексита" стартует в бельгийской столице. Очередная попытка договориться после того, как Палата общин приняла закон о таможне, вызвавший негодование Брюсселя.

Накануне британские власти заявили, что прорыва, увы, не ждут. Их европейские коллеги, напротив, - были настроены оптимистично.

"Это, возможно, решающая неделя в переговорах по "брекситу". Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув встречается со своим коллегой из Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Они попытаются свести к минимуму ущерб от закона о внутренних рынках. Он идёт вразрез с соглашением о выходе страны из сообщества, - передаёт с места событий корреспондент Euronews Шона Мюррей. - Также на повестке дня - встреча главного переговорщика британской стороны Дэвида Фроста со своим европейским оппонентом Мишелем Барнье. Лондон надеется активизировать переговоры. Брюссель требует взамен гарантий касательно вопросов рыболовства и создания условий для "игры на равных".