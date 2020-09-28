Нобелевский лауреат и член белорусского КС Светлана Алексиевич уехала в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию. По ее словам, поездка не связана с уголовным делом, возбужденным в отношении КС, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.

"Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У неё запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - сообщила помощница писательницы в понедельник порталу tut.by.

По словам помощницы, Алексиевич поехала в Германию "по личным и литературным делам". "Это нормальная её жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернётся? Всё зависит от того, как здесь будут развиваться события, и от ее самочувствия", - пояснила она.

Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году, став первой гражданкой Беларуси, удостоенной этой награды. Её самые известные произведения: "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

Алексиевич входит к президиум Координационного совета оппозиции. 26 августа её вызывали в Следственный комитет страны на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу об этом органе оппозиции, тогда она отказалась давать показания. Практически все члены президиума КС в настоящее время либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

В стране уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считая их сфальсифицированными.