Трамп выбрал женщину

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил имя своего кандидата на вакантную должность члена Верховного суда. Как и обещал глава Белого дома, это будет женщина — 48-летняя Эми Кони Баррет. Если её поддержат сенаторы, она станет самой молодой судьёй в нынешнем составе ВС.

По словам президента, профессионализм Баррет непревзойдён, а репутация безупречна, поэтому глава Белого дома надеется на беспрепятственное и быстрое утверждение в сенате. Поскольку республиканцы располагают в верхней палате большинством, наблюдатели считают такой исход вполне возможным.

Демократы обвиняют президента в стремлении как можно быстрее "протолкнуть" своего кандидата — до назначенных на ноябрь президентских выборов.

Эми Баррет известна своими довольно консервативными взглядами, что также вызывает острое недовольство демократов.

Чак Шумер, глава демократов в сенате:

"Практически всё, во что верит Америка, что Америка защищает — здравоохранение, права трудящихся, права ЛГБТК, права женщин — судья Баррет выступает против всего этого".

Демократы и их кандидат — Джо Байден — настаивают на том, что выбирать судью должен будет победитель ноябрьской гонки за место в Белом доме — тем более что в нынешнем составе из восьми судей пятеро и так были назначены президентами-республиканцами, из них двое — самим Трампом.