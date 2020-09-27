Мобильное приложение помогает соблюдать социальную дистанцию

Мобильное приложение помогает соблюдать социальную дистанциюКомментарии
Не подходите слишком близко! Мобильное приложение помогает сотрудникам британской железнодорожной компании Network Rail сохранять социальную дистанцию. Программа использует ультразвук, чтобы отслеживать расстояние между людьми. Как только кто-то нарушит социальную дистанцию, тут же раздастся сигнал и на экране появится сообщение с предупреждением. Сотрудники компании пользуются приложением уже несколько месяцев.
"У меня есть установка, если я услышу этот звук, то я должен обратить внимание и отойти", — говорит директор отдела по охране труда Network Rail Ник Миллингтон.
Программу установили около 1000 сотрудников предприятия. В руководстве железнодорожной компании говорят, что приложение не сохраняет никаких данных о геолокации и не передает никому никакой информации, оно работает исключительно как линейка.
У программы есть и недостатки. Телефон садится быстрее обычного. В среднем приложение "съедает" по 3% зарядки каждый час.