Местные выборы в Румынии

В Румынии проходят выборы в местные органы власти. По мнению наблюдателей, итоги нынешнего голосования во многом предвосхитят выборы парламентские, которые намечены на декабрь этого года.

Наибольшее внимание, конечно, привлекает голосование в Бухаресте. На пост мэра здесь претендуют сразу 18 кандидатов. Однако фаворитами считаются 48-летняя Габриэла Фиря от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) и 50-летний Никушор Дан - формально независимый кандидат, однако его поддерживает правящая Национал-либеральная партия (НЛП) Румынии.

Именно это противостояние между СДП и НЛП многие эксперты считают ключевым с точки зрения определения политических симпатий румынского электората.

Напомним, что выборы проходят на фоне пандемии. Изначально они должны были пройти еще в июне, но были перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На избирательных участках введен строгий протокол: на входе избирателям измеряют температуру, также они должны быть в защитных масках и соблюдать дистанцию.