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Италия

Алафилипп выиграл ЧМ-2020 по шоссейному велоспорту

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 Сергей Щербаков
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Алафилипп выиграл ЧМ-2020 по шоссейному велоспорту
Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Француз Жюлиан Алафилипп стал победителем чемпионата мира по шоссейному велоспорту в Италии.

28-летний Алафилипп преодолел дистанцию в 258,2 км за 6 часов 38 минут 34 секунды. Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт (отставание 24 секунды), а третьим стал швейцарец Марк Хирши (+24).

Что касается Алафилиппа, то он одержал победу всего через неделю после Тур де Франс-2020. В этом году француз стал лучшим на этапе в Ницце, а в прошлом он на протяжении 14 дней выступал в желтой майке лидера Большой петли.

Напомним, что следующий чемпионат мира по велоспорту на шоссе в пройдет в Бельгии в сентябре 2021 года.