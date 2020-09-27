Алафилипп выиграл ЧМ-2020 по шоссейному велоспорту

Француз Жюлиан Алафилипп стал победителем чемпионата мира по шоссейному велоспорту в Италии.

28-летний Алафилипп преодолел дистанцию в 258,2 км за 6 часов 38 минут 34 секунды. Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт (отставание 24 секунды), а третьим стал швейцарец Марк Хирши (+24).

Что касается Алафилиппа, то он одержал победу всего через неделю после Тур де Франс-2020. В этом году француз стал лучшим на этапе в Ницце, а в прошлом он на протяжении 14 дней выступал в желтой майке лидера Большой петли.

Напомним, что следующий чемпионат мира по велоспорту на шоссе в пройдет в Бельгии в сентябре 2021 года.