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Испания

"Начало" — лучший фильм Сан-Себастьяна

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 Павел Барсуков
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"Начало" — лучший фильм Сан-Себастьяна
Авторское право  Festival Internacional de Cine de San Sebastián
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Грузинско-французский фильм "Начало" признан лучшим на 68-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главную награду — "Золотую раковину" — получила режиссёр Деа Кулумбегашвили.

Сыгравшая в ленте Иамзе Сухиташвили получила "Серебряную раковину" как лучшая актриса. Поздравления она принимала дистанционно: фестиваль в Сан-Себастьяне стал вторым в этом году (после Венецианского), который удалось провести в сравнительно привычном формате, но серьёзные ограничения всё же были наложены. Среди прочего, число кинопоказов было сокращено.

Награду за лучшую мужскую роль вручили целому коллективу — четверым актёрам, сыгравшим в датской драме "Ещё по одной" — об учителях средней школы, которые решают проверить, как ежедневное распитие влияет на работоспособность.

В программе дебютов «Новые режиссеры» участвовал и российский фильм — «Чупакабра» Григория Коломийцева.

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