Протесты не стихают, ЕС грозит Лукашенко санкциями

В Беларуси 50-й день подряд продолжаются протесты с требованием отставки Александра Лукашенко. Вновь десятки тысяч людей вышли на улицы Минска и других крупных городов страны.

В столице Беларуси полиция перекрыла ряд улиц, закрыла станции метро, чтобы ограничить приток людей. Однако митингующих это не остановило. По оценкам независимых наблюдателей, на нынешнюю акцию протеста вышло более 100 тысяч человек, несмотря на давление со стороны силовиков.

В середине недели состоялась инаугурация Лукашенко. Правда, прошла она в закрытом режиме, заранее о ней не сообщалось, а иностранных послов, в том числе российского на нее не пригласили.

Тем временем в Евросоюзе легитимность Лукашенко не признают и объявили о грядущих санкциях. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская призвала Брюссель оказать давление на официальный Минск, однако экономические санкции назвала нецелесообразными.

"Я не считаю необходимыми экономические санкции против Беларуси. Потому что даже если они и позволят оказать давление на власти, они в то же время окажутся тяжелым бременем для населения", - заявила Тихановская.