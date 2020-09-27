Никол Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха

В воскресенье возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. В Армении и Азербайджане введено военное положение. Баку и Ереван обвиняют друга в начале обстрелов. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. В Азербайджане также ввели военное положение, при этом власти страны заявили, что пока не видят необходимости во всеобщей мобилизации.

Военные ведомства обеих стран распространили в воскресенье кадры уничтожения техники противника.

"Сегодня утром армянские вооруженные силы открыли огонь по нашим населенным пунктам, а также по нашим военным позициям с нескольких направлений, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава республики подчеркнул, что в результате обстрела погибли азербайджанские военные и мирные жители. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что крупномасштабная провокация была спланирована Азербайджаном заранее:

"Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил военные действия. Эта война навязана армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства".

Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха.

В воскресенье премьер-министр Армении звонил президенту России Владимиру Путину. С призывом прекратить огонь и сесть за стол переговоров выступил российский МИД. В воскресенье глава ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении, Азербайджана и Турции.

Возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе обеспокоены в Евросоюзе. Председатель Евросовета Шарль Мишель написал в своем Twitter. "Военные действия должны быть в срочном порядке прекращены, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - это единственное, что позволит двигаться вперед".