Карабах: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта

Армения и Азербайджан на грани полномасштабной войны. В воскресенье в Нагорном Карабахе произошли столкновения вооруженных сил двух стран. Поступают сообщения о военных потерях и жертвах среди гражданских лиц.

В связи с эскалацией Армения ввела в стране военное положение и объявила всеобщую мобилизацию резерва. Президент Азербайджана в свою очередь провел экстренное совещание Совета безопасности по ситации в Нагорном Карабахе. Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.

Ситуация обострилась еще в июле этого года. Тогда Ереван и Баку обменались военными ударами, однако после вмешательства Минской группы ОБСЕ кровопролитие удалось остановить. По какому сценарию будут развиваться события на этот раз, пока сложно предугадать.

Международное сообщество призвало Армению и Азейрбайджан не применять оружие. "Военные действия должны прекратиться, обеим сторонам необходимо немедленно возобновить переговоры заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Россия заявила, что готова выступить посредником для стабилизации обстановки. Турция тем временем открыто выступила на стороне Баку, заявив, что именно Ереван несет ответственность за новую эскалацию.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.