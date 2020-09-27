В Альпах побиты "снежные" рекорды

Даже для Альп снегопад в сентябре — явление крайне редкое. Снегом замело горные районы Германии, Швейцарии и Австрии.

Для местных жителей и туристов снегопад стал настоящим сюрпризом. Всего неделю назад в Альпах светило солнце и было 20 градусов тепла.

Автомобилистам пришлось искать в сугробах свои машины. На дорогах вовсю работает снегоуборочная техника. Но есть и те, кто такой погоде только рад. И это не только дети, но и владельцы горноложных курортов.

- Сегодня ночью выпало 60 сантиметров снега. Конечно, выросли сугробы, дул сильный ветер, и он выровнял поверхность ледника. Мы уверены, что благодаря этому снегопаду спуски будут невероятные, — говорит работник горнолыжного курорта Stubai Glacier Кристофер Хофер.

В ряде районов уже были побиты снежные рекорды. Но, по прогнозам синоптиков, в воскресенье снегопад должен закончиться.