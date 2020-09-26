Нобелевский треугольник: кто достойнее? | #КУБ

Трамп, Путин, Навальный. Что их объединяет? Все они выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру Путина предложил писатель Сергей Комков, главный редактор газеты "Президент".

Почему российский лидер заслужил Нобелевскую премию мира, по мнению Комкова? Он внес в Конституцию понятие Бога и оказал помощь другим странам во время пандемии. Писатель обратил особое внимание на то, как скромно российский президент отреагировал на выдвижение его кандидатуры:

"Его выдвигают люди, выдвигает народ. Выдвигают его снизу и есть народная инициатива, а человек говорит о том, что "я как бы к этому пока вроде вообще не причастен".

"Как хорошо, что нашёлся в нашей стране честный и искренний писатель, который нашёл в себе смелости и мужества пойти на такой неоднозначный шаг, — пишет поэт Лев Рубинштейн. — И как не повезло некоторым другим странам, что не нашлось у них таких писателей, которые осмелились бы выдвинуть на эту премию, например, Лукашенко, Мадуро, Асада и других не менее достойных кандидатов-миротворцев".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, кстати, тоже оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию.

"Все больше и больше людей, в том числе в академическом сообществе понимают, что деятельность Алексея Навального чрезвычайно важна для России, для мира и для дела мира", — заявил профессор Ратгерского университета Сергей Ерофеев в эфире канала "Дождь". Он первым сообщил, что ряд преподавателей крупных университетов выдвинули Навального на Нобелевскую премию.

Дадут или не дадут Навальному эту премию, не знаю, хотя думаю, что дадут, но если это случится, то это вовсе не потому, что он "боролся за мир во всем мире", это будет за то, что его отравили — хотя согласитесь, основание странное Владимир Познер Тележурналист

Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире". Как заявил Комков, президента США выдвинули "не пойми за что, за какое-то урегулирование между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации".

В письме Нобелевскому комитету норвежский депутат Кристиан Тибринг-Гедде, который номинировал Трампа, упомянул его роль в разрешении других затянувшихся конфликтов: между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира, между Северной и Южной Кореей, а также попытки американского лидера добиться ядерного разоружения КНДР.

"Трамп считает, что заслуживает Нобелевской премии мира. При этом он хочет, чтобы его страна воевала сама с собой", — пишет евродепутат Ги Верховстадт.

Как вы думаете, кто больше достоин получить Нобелевскую премию мира? Путин, Трамп, Навальный или чета Тихановских? Экс-глава Евросовета Дональд Туск призвал ЕС номинировать бывшего кандидата в президенты Беларуси и ее супруга, но было ли это сделано, не сообщается.

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