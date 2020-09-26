Нужны ли Швейцарии мигранты из ЕС?

Нужны ли Швейцарии мигранты из Евросоюза? В воскресенье жители страны выскажутся на референдуме по вопросу о прекращении свободного передвижения с ЕС. Речь идет о пересмотре соглашения от 1999 года. Инициаторы поправки говорят, что таким образом они хотят защитить швейцарский рынок труда.

"Дело не в том, что у нас слишком много или слишком мало иностранцев. Я сама из иммигрантской среды. Я швейцарка русского происхождения. Нам важно, чтобы при приеме на работу предпочтение отдавалось гражданам Швейцарии", — говорит активистка Народной партии Эльвира Воскресенская.

"С экономической точки зрения, нам нужна рабочая сила, нам не хватает людей в некоторых отраслях. С этим придется что-то делать. Но желательно, чтобы были защищены права не только этих работников, но и наши", — добавляет депутат парламента Женевы от Социалистической партии Элена Вериссимо де Фрейта.

Противники поправки опасаются, что в случае их поражения отношениям с Евросоюзом будет нанесен непоправимый ущерб.

Правительство Швейцарии предупреждает, что пересмотр этого документа автоматически приведет к пересмотру ряда других соглашений, в том числе в торговле.

На голосование в воскресенье также будут вынесены несколько других вопросов: нужно ли покупать новые истребители, необходимо ли давать отцам двухнедельный отпуск после рождения ребенка, а также можно ли разрешить выборочный отстрел волков.