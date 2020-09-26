Пакт по миграции: Евросоюз больше не рад беженцам?

Кадры сгорающего дотла лагеря Мориа до сих пор свежи в памяти, поэтому новый Пакт Еврокомиссии по миграции и предоставлению убежища кажется как нельзя своевременным. Но его подписание сулит ужесточение правил приема мигрантов.

Брюссель предлагает усилить контроль и увеличить репатриацию, а также ликвидировать квоты на беженцев.

Цель новой иммиграционной политики – оставить позади разногласия между государствами-членами, но споры вокруг нее не прекращаются.

В этом выпуске «Глобального диалога» мы услышим разные мнения о ней от трех приглашенных гостей. Того, кто принимает беженцев, того, кто делает это неохотно и того, кто находится на передовой, а именно – НПО.

Мальта о Пакте: "дьявол кроется в деталях"

Ана Лазаро, Euronews:

— Европарламентарии должны изучить новый миграционный пакт, одна из них – Мириам Далли, представляющая социал-демократов Мальты, страны, которая одной из первых принимает мигрантов. Каково ваше впечатление от предложения Еврокомиссии в целом?

Мириам Далли, европарламентарий от социал-демократов Мальты:

— Я должна быть честной с вами. Я опасаюсь, потому что я бы хотела быть уверенной в том, что предложенное Еврокомиссией действительно закрепилось в законодательстве и реализовалось на практике. Как вы ранее отметили, члены Европарламента должны детально изучить пакт. И вы правы. Потому что, как говорится, дьявол кроется в деталях, ведь именно они все изменят.

Ана Лазаро, Euronews:

— Давайте проанализируем разные предложения, изложенные в пакте. По одному из них планируется увеличить репатриацию экономических мигрантов. Думаете ли вы, что такая страна как ваша, Мальта, сможет быть готова принять решение через 12 недель?

Мириам Далли, европарламентарий от социал-демократов Мальты:

— Давайте поговорим о моей стране. Но это опыт и других стран на передовой. Моя страна сталкивается с тем же, что и Италия, Испания и Греция. Вы говорили про репатриацию, но с этим связан процесс отбора. И пока неясно, где он должен быть проведен. И как я понимаю, исходя из того, что происходит сегодня, что я вижу, за процесс отбора возможно будут отвечать как раз страны на передовой. И получается, на плечи этих стран будет возлагаться еще больший груз ответственности. Если мы хотим быть солидарными и помогать странам, принимающих мигрантов первыми, то все будет бессмысленно, если мы будем продолжать оказывать на них все большее давление, в том числе и административное.

Ана Лазаро, Euronews:

— Давайте поговорим о солидарности, потому что Еврокомиссия хочет, чтобы она стала принудительной. Некоторые страны примут беженцев, а другие страны будут платить за это или финансировать репатриацию тех из них, кому будет отказано в предоставлении убежища. Вы думаете, такая солидарность может быть навязана?

Мириам Далли, европарламентарий от социал-демократов Мальты:

— Солидарность - это принцип Европейского союза. Поэтому естественно то, что все государства-члены вместе будут решать эту проблему. Теперь, когда мы связываем переселение и репатриацию, это шаг в правильном направлении. Потому что, давайте будем честными, до сегодняшнего дня у нас есть страны, которые не хотят брать на себя никакой ответственности. И я считаю, что Европейская комиссия сделала это предложение, понимая, что, вероятно, для этих стран было бы гораздо легче спонсировать репатриацию. Есть еще один вопрос: что, если все государства-члены согласятся спонсировать репатриацию, но откажутся от переселения. И окажется, что даже та малая его часть, которая присутствует сегодня, еще больше сократится.

Ана Лазаро, Euronews:

— Что насчет государств, откуда мигранты прибыли, и транзитных стран. Евросоюз подписал соглашение как минимум с 20 из них. Но на деле оно не всегда работает. Что можно сделать в этом случае?

Мириам Далли, европарламентарий от социал-демократов Мальты:

— Я твердо верю, что нам нужно работать с этими странами. Европейская комиссия говорит, что хочет обратиться также к странам происхождения, убедиться, что проблемы в тех странах, откуда мигранты бегут, решаются. Я надеюсь, что будут действительно серьезные предложения, которые могут решить эту проблему, а также решить проблему преступных сетей.

Ана Лазаро, Euronews:

— Дайте хотя бы один пример того, как нужно действовать с такими странами?

Мириам Далли, европарламентарий от социал-демократов Мальты:

— Я думаю, нам нужно вступить с ними в партнерство, и это касается не только политики, связанной с миграцией. Мы много говорим о более зеленой экономике. Почему бы не распространить эту политику более зеленой экономики за пределы Европейского союза и не посмотреть на страны, не входящие в ЕС, как на наших партнеров?

Ана Лазаро, Euronews:

— На этой стадии, пакт – лишь предложение. Какие конкретные изменения вы хотели бы видеть в нем?

Мириам Далли, европарламентарий от социал-демократов Мальты:

— Например, в Пакте говорится о новом координаторе репатриации. Но не говорится о координаторе ЕС по переселению. Я хотела бы, чтобы это было исправлено, в качестве доказательства того, что мы придаем одинаковый вес переселению и репатриации.

Ана Лазаро, Euronews:

— Не кажется ли вам, что слишком много уступок было сделано популистам или таким странам, как Венгрия или Польша, которые требовали более жесткой политики?

Мириам Далли, европарламентарий от социал-демократов Мальты:

— До сих пор у нас были предложения, которые старались не давать слишком много уступок. И как гражданин одной из стран на передовой, я могу сказать вам, что они на практике не работали. Я думаю, Еврокомиссия пытается объединить все государства-члены.

Венгрия: "распределять мигрантов нужно за пределами ЕС"

Шандор Жирош, Euronews:

— Наш гость Балаж Хидвеги, член Европейского парламента от венгерской правящей партии "Фидес", который представляет здесь в Брюсселе антимиграционное правительство Виктора Орбана.

Господин Хидвеги, какова ваша первая оценка нового Пакта Еврокомиссии?

Балаж Хидвеги, европарламентарий от венгерской партии "Фидес":

— На первый взгляд, в Пакте содержатся некоторые новые элементы, которые кажутся шагом в правильном направлении. В нем подчеркивается настоятельная необходимость защиты внешних границ. Там действительно много говорится о репатриации тех людей, которые не имеют права оставаться в Европейском союзе. С другой стороны, там все еще говорится о миграции как о чем-то желательном, миграции, которой нужно управлять... По нашему мнению, в Пакте не хватает четкой точки зрения касательно запросов людей - ими нужно управлять за пределами Европейского союза, вместо того чтобы впускать людей на территорию ЕС, а затем распределять их по разным местам, иногда теряя их из поля зрения.

Шандор Жирош, Euronews:

— Нельзя же просто так остановиться миграцию в Европу. Это реальность. Как можно полностью прекратить миграцию, к примеру, на морских границах?

Балаж Хидвеги, европарламентарий от венгерской партии "Фидес":

— Венгрия за последние пять лет показала, что внешняя граница может быть и защищена, и не защищена в зависимости от политической воли. Мы обнесли границу забором. Мы усилили пограничный патруль. Там полиция, пограничники. И мигранты эту границу больше не пересекают.

Мы понимаем, что на море все гораздо сложнее, это другой тип границы. Но, знаете ли, нельзя говорить, что морскую границу, просто потому, что она находится на море, невозможно защитить. Конечно, это возможно. Италия показала это, когда господин Сальвини был министром внутренних дел.

Шандор Жирош, Euronews:

— Пять лет премьер-министр Виктор Орбан борется против обязательных квот на переселение мигрантов. Теперь же в Пакте этих квот нет. Можно это назвать вашей победой?

Балаж Хидвеги, европарламентарий от венгерской партии "Фидес":

— Насколько это возможно. Я думаю, что премьер-министр Виктор Орбан был первым, кто сказал, что это неприемлемо.

До сих пор решения не было, общего соглашения не было достигнуто... напротив, принуждение к обязательному переселению только создало более глубокое разделение внутри ЕС.

Так что если этот новый Пакт по миграции наконец примет эту реальность, то это будет хорошим развитием событий. И это в какой-то степени, да, победа Виктора Орбана.

Шандор Жирош, Euronews:

— Как Венгрия проявит солидарность к Италии и Греции?

Балаж Хидвеги, европарламентарий от венгерской партии "Фидес":

— Солидарность с отсутствием пограничного контроля? — Нет. Солидарность с контрабандистами и торговцами людьми и сотрудничающими с ними НПО? — Нет. Об этом не может быть и речи.

Эффективная защита внешней границы ЕС - это способ продемонстрировать солидарность с вашими коллегами по Евросоюзу. В Пакте также говорится о финансировании репатриации. Насколько я понимаю, страны, которые не принимают нелегальных мигрантов, могут внести свой вклад, спонсируя и управляя репатриацией людей, которые не имеют права оставаться в Европе, которых не сочли беженцами и которые должны уехать, но которые не сделали этого за последние пару лет. Мы посмотрим на переговорах, но если это то, что требуется от нас, я думаю, что мы так и сделаем.

Шандор Жирош, Euronews:

— Какую помощь оказывает Венгрия бывшим жителям Мории?

Балаж Хидвеги, европарламентарий от венгерской партии "Фидес":

— Я думаю, что люди в таких лагерях как Мориа, люди на лодках в Средиземном море, люди, которые отдают все, что у них есть, контрабандистам, чтобы попытаться попасть в Европу, - все они жертвы. И конечно к таким людям мы относимся с симпатией.

Но жертвами они стали, потому что Европейский союз дал им неверные сигналы. Многие люди в Северной Африке и на Ближнем Востоке думают, что единственное, что им нужно сделать, - это каким-то образом попасть на территорию Европейского союза. И если они это сделают, тогда все в порядке, тогда они смогут оставаться здесь столько, сколько захотят. И это было на самом деле так в течение последних пяти лет. Но это неправильно. Евросоюз не может приветствовать весь мир. Это против воли европейского народа. А миграция - это то, что в конечном итоге должно оставаться компетенцией каждого государства-члена. Мы за то, чтобы точки приема мигрантов находились за пределами ЕС, чтобы люди могли точно и с уверенностью знать, имеют ли они право приехать в Европу или нет.

Шандор Жирош, Euronews:

— Но Венгрия не против принять беженцев?

Балаж Хидвеги, европарламентарий от венгерской партии "Фидес":

— Конечно, нет. И мы четко дали это понять. Те, кто получил статус беженца, получает его и в Венгрии. Речь не об этом. Речь о нелегальной экономической миграции в массовом порядке. Это неприемлемо. Она должна быть остановлена.

Шандор Жирош, Euronews:

— Венгрия подвергается жесткой критике из-за обращения с беженцами и мигрантами на границах и в транзитных зонах. Какова ваша реакция на эту критику?

Балаж Хидвеги, европарламентарий от венгерской партии "Фидес":

— Я категорически отвергаю любое мнение, называющее это бесчеловечным, неуважительным к людям или некорректным. Во всех отношениях условия содержания людей на время рассмотрения их запросов были корректными.

Open Arms: "наша работа превратилась в кошмар"

Некоммерческая организация Open Arms спасла тысячи мигрантов в открытом море. Ее суда провели бесчисленные часы в ожидании разрешения европейского порта зайти для высадки. Ее основатель и директор высказал нам свою точку зрения.

Европейская комиссия представила Пакт по миграции и предоставлению убежища. Что вы об этом думаете? Может ли это что-то изменить?

Оскар Кампс, директор НПО Open Arms:

— Начало не очень хорошее. Поскольку Пакт формализует существующую ксенофобную политику, он перекладывает ответственность на других, особенно в центрах временного содержания на территории Ливии. В нем говорится об увеличении числа депортаций, но вообще не говорится об увеличении гуманитарной помощи.

Ана Лазаро, Euronews:

— На самом деле еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон упоминала о спасательных операциях. Она сказала, что надеется на уменьшение числа таких судов в Средиземном море как ваше. Она считает, что в этом больше не будет необходимости, потому что новые меры будут играть сдерживающую роль, мигранты перестанут приезжать в Европу, потому что будут знать, что их выдворят. Как вы думаете, это реально?

Оскар Кампс, директор НПО Open Arms:

— Я хотел бы, чтобы нам не нужно было выходить в море. Ни нам, ни другим НПО, ни какому-либо другому гуманитарному судну. Потому что это означало бы, что Европейский Союз взял на себя ответственность за спасательные операции, в качестве военной или гражданской миссии.

До тех пор, пока этого не произойдет, очевидно, что им придется терпеть наше присутствие в качестве наблюдателей и свидетелей того, что происходит на самом деле. Как нарушаются международная конвенция о защите прав человека и международное морское право. Не только Мальтой, но и так называемой ливийской береговой охраной.

Ана Лазаро, Euronews:

— Комиссия также предлагает взять на себя ответственность за координацию спасательных операций, чтобы обеспечить лучшую подготовку высадки мигрантов. Что вы думаете об этом?

Оскар Кампс, директор НПО Open Arms:

— В течение 2016 и 2017 годов все спасательные операции координировались итальянской береговой охраной, а иногда и агентством Frontex. Все высадки были скоординированы, и существовал определенный порядок. И так совпало, что в марте 2018 года, после выборов в Италии, все это изменилось.

Сейчас никто не координирует ни спасательные операции, ни гуманитарные акции, ни высадку мигрантов. Все превратилось в кошмар из-за ожидания и длительных и ненужных страданий людей, которых спасают в море.

Ана Лазаро, Euronews:

— Что вы думаете о соглашениях с третьими странами? Они работают? Как вы думаете, они жизнеспособны? С какими странами можно вести переговоры? Например, в Африке…

Оскар Кампс, директор НПО Open Arms:

— У меня есть много сомнений по поводу идеи привлечения третьих сторон. Мы думаем, что решение находится в точке происхождения. Нам нужны страны, где граждане чувствуют себя в безопасности. Это, очевидно, позволит избежать обильных миграционных потоков. Если мы прекратим конфликты, то остановим и большую часть миграционного потока. Аутсорсинг границ, плата третьим странам за грязную работу, плата Ливии за незаконные центры содержания, где практикуются пытки, вымогательство и нарушения всех прав, не кажется мне хорошим решением.

Ана Лазаро, Euronews:

— Несколько лет назад такие НПО, как ваша, считались ангелами-хранителями. Вместо этого сейчас существует тенденция навешивать на вас ярлыки преступников. Фактически, ваша организация, а также некоторые члены вашей команды даже попали в неприятности с законом. Что же случилось?

Оскар Кампс, директор НПО Open Arms:

— Мы превратились из уважаемых европейских граждан в тех, кто подвергается судебным преследованиям, вымогательству, похищениям, расстрелу или угрозам в международных водах. И все это, очевидно, клеветническая кампания. Мы просто соблюдаем международные конвенции и морское право.

Ана Лазаро, Euronews:

— Подводя итог, можно сказать, что пакт, представленный в Брюсселе, - это предложение, которое еще предстоит обсудить, прежде чем оно будет одобрено парламентом и государствами-членами. Что следует изменить в этом тексте?

Оскар Кампс, директор НПО Open Arms:

— Я хотел бы напомнить председателю Европейской Комиссии слова из ее собственного выступления: спасение на море не факультативно. Но в тексте предложения она почти не упоминает гуманитарную помощь. Очевидно, что 30 тысяч смертей за последние пять лет должны быть приняты во внимание. Нам нужна спасательная операция, подобная той, что мы провели в 2014 году.