Ливан снова остался без премьера

Назначенный менее месяца назад новый глава правительства Ливана подал в отставку. Свое решение Мустафа Адиб объяснил тем, что ведущие политические партии нарушили антикризисное соглашение и тем самым заблокировали все усилия по формированию правительства.

Новый кабинет министров должен был появиться еще к середине сентября. Однако, согласно местным СМИ, шиитские партии "Амаль" и "Хезболлах", ранее одобрившие дорожную карту, выдвинули новые условия.

"Я желаю удачи моему сменщику на посту", - перед уходом Адиб.

Дорожная карта по урегулированию кризиса в Ливане была выработана под эгидой Франции. Президент Эммануэль Макрон дважды приезжал в Страну кедра и встречался с лидерами всех политических фракций, в том числе Хезболлах.

Формирование нового правительства было одним из главных условий предоставления Ливану международной помощи для восстановления после того, как в начале августе Бейрут потряс взрыв страшной силы, разрушивший чуть не половину города.