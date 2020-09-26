"Алану Курди" разрешили пришвартоваться в Ольвии

Судну "Алан Курди" с нелегальными мигрантами разрешили высадить их в итальянском порту Ольвия на Сицилии. На борту — 125 человек, спасённых в Средиземном море неделю назад. С тех пор несколько стран подряд отказали кораблю, пока разрешение на заход в порт не выдало министерство внутренних дел Италии.

Представители немецкой НПО, которой принадлежит судно, критикуют как нынешнюю миграционную политику ЕС, так и планы по её изменению:

Кай Эхельмейер, НПО Sea-Eye:

"Я считаю, что новый миграционный пакт не решает ничего, поскольку так называемая 'поддержка возвращения' нарушает принцип солидарности, ведь она фактически позволяет странам отказаться от распределения мигрантов".

При этом власти Сицилии выразили недовольство и несогласие с решением Рима, которое было принято без консультаций с местной администрацией. На острове заявили, что уже испытывают чрезвычайно сильное миграционное давление.