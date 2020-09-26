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Германия

Немецкие природозащитники против угля

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 Павел Барсуков
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Немецкие природозащитники против угля
Авторское право  ASSOCIATED PRESS (Videostandbild)
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В Германии сотни активистов-природозащитников устроили акцию протеста возле угольного карьера, расположенного неподалёку от Кёльна. Нескольким манифестантам удалось прорваться сквозь кордон полиции и добежать до хранилищ угля, но их вскоре задержали.

Экологи выступают против решения властей Германии продлить добычу угля и его использование в энергетике до 2038 года. К тому времени, по мнению активистов, будет уже слишком поздно бороться с изменениями климата.

При этом компания, которой принадлежит шахта, ставшая объектом акции, планирует расширять добычу, ради чего даже придётся снести несколько близлежащих деревень. Поэтому там уже не в первый раз происходят акции протеста.

Правительство Германии имеет чёткие планы отказа и от угля, и от атома, надеясь в ближайшие десятилетия практически полностью перейти на возобновляемую энергетику. Критики такого курса считают, что современный уровень развития "зелёных" технологии не позволит обеспечить все потребности такой мощной экономики, как немецкая.

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