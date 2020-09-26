Нападение в Париже: задержания

По меньшей мере семь человек задержаны по подозрению в нападении на бывшее здание редакции "Шарли Эбдо" в Париже. Главный подозреваемый, непосредственный исполнитель — 18-летний пакистанец — взял ответственность на себя. Взят под стражу его бывший сосед по квартире, а в ночь на субботу в северном пригороде французской столицы задержаны ещё пять человек. Ещё одного, взятого сразу после нападения, позже отпустили.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

"Это явно акт исламского терроризма, так что прокуратура ведёт именно эту версию. Это произошло на улице, где располагалась редакция 'Шарли Эбдо'. Нападавшие действовали так, как действуют террористы. Безо всякого сомнения это новая кровавая атака против нашей страны, против журналистов".

В пятницу было совершено нападение на двух сотрудников агентства Premieres Lignes, которое сейчас располагается в бывшем здании "Шарли Эбдо".

Теракт произошёл в то время, когда в Париже идёт разбирательство по делу о нападении на редакцию сатирического еженедельника в январе 2015 года. Тогда погибли 12 человек. Участники процесса считают совпадение неслучайным.

Кати Ришар, адвокат:

"В том месте, где уже проливалась кровь, её пролили опять. Мы потрясены. Я лично расстроена и обозлена. Конечно же, мы спрашиваем себя, когда это прекратится."

Редакция "Шарли эбдо" выразила солидарность и поддержку пострадавшим — бывшим соседям. Нынешний адрес карикатуристов держится в секрете.