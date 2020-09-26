Европа во власти погодных аномалий. Из-за шторма и ливней "оранжевый уровень" тревоги объявлен в семи регионах Италии, в том числе в Ломбардии, Тоскане, Лацио и на Сардинии. Скорость ветра достигает 140 километров в час.

В пятницу стало известно о смерти одного человека в Ломбардии. Скорее всего, он стал жертвой паводка или оползня. Мужчина вышел на пробежку. Позже его тело было найдено в реке.

В Ливорно в области Тоскана ветер снес крыши нескольких домов и повалил деревья. По меньшей мере три человека получили травмы. Они пострадали, когда ветер сломал навесную конструкцию над теннисным кортом.

А вот под Афинами дала о себе знать огненная стихия. Лесной пожар вспыхнул во второй половине дня в субботу недалеко от жилых домов. Вскоре огонь удалось взять под контроль. Для тушения были привлечены самолеты и вертолеты.

Всего неделю назад в горах Швейцарии и Австрии светило солнце, и было 20 градусов тепла, а теперь там все покрыто снегом. Ожидается, что сильные снегопады продлятся до воскресенья. К этому моменту в некоторых районах может выпасть до 40 сантиметров снега. Со следующей недели синоптики обещают улучшение погоды.