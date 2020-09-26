"Народному президенту – достойная инаугурация". В Минске прошел "Женский марш"

"Народному президенту – достойная инаугурация". Под таким лозунгом прошел "Женский марш" в Минске. Участницы шествия скандировали: "Президент Света". Сообщается о задержании по меньшей мере нескольких десятков человек.

По информации СМИ, полицейские выхватывали женщин из толпы и сажали в автозаки. Среди задержанных и 73-летняя активистка Нина Брагинская.

"Женский марш" в Минске стал уже традиционным шествием AP Photo/TUT.by

В эту среду прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал на выборах 80% голосов. О церемонии стало известно уже после ее окончания.

Тихановская заявила, что на самом деле Лукашенко в тот день ушел на пенсию. Власти ряда европейских стран, в том числе Германии, Литвы, Словакии, Эстонии и Дании, подчеркнули, что не считают Лукашенко легитимным президентом.