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Ватикан

Ватикан: отставка кардинала на фоне скандала

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 Надежда Дрямина и ТАСС
Кардинал Джованни Анджело Беччу выступает перед журналистами на пресс-конференции в Риме
Кардинал Джованни Анджело Беччу выступает перед журналистами на пресс-конференции в Риме   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Ватикане на фоне скандала с недвижимостью сложил с себя полномочия влиятельный итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу.

Папа римский Франциск принял его отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, говорится в официальном заявлении понтифика. При этом причина такого решения не уточняется.

72-летний Беччу отрёкся от прав, связанных с кардинальским саном, хотя не достиг 75-летия - возраста, когда в Ватикане принято оставлять занимаемые посты.

Наблюдатели объясняют внезапную отставку Беччу тем, что его имя фигурирует в деле об инвестициях в недвижимость в Лондоне. Как сообщают итальянские СМИ, покупка обошлась Святому престолу в несколько десяьков миллионов евро. Совершалась она за счеёт средств, поступивших от пожертвований - с серьёзными финансовыми нарушениями. Сам Джованни Анджело Беччу свою причастность к этому отрицает.

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