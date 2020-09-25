Ватикан: отставка кардинала на фоне скандала

В Ватикане на фоне скандала с недвижимостью сложил с себя полномочия влиятельный итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу.

Папа римский Франциск принял его отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, говорится в официальном заявлении понтифика. При этом причина такого решения не уточняется.

72-летний Беччу отрёкся от прав, связанных с кардинальским саном, хотя не достиг 75-летия - возраста, когда в Ватикане принято оставлять занимаемые посты.

Наблюдатели объясняют внезапную отставку Беччу тем, что его имя фигурирует в деле об инвестициях в недвижимость в Лондоне. Как сообщают итальянские СМИ, покупка обошлась Святому престолу в несколько десяьков миллионов евро. Совершалась она за счеёт средств, поступивших от пожертвований - с серьёзными финансовыми нарушениями. Сам Джованни Анджело Беччу свою причастность к этому отрицает.