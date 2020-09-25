В Луисвилле не прекращаются протесты по делу Тейлор

В американском Луисвилле, несмотря на введенный комендантский час, не прекращаются протесты. В ночь на пятницу здесь были задержаны более двадцати человек. Беспорядки в городе начались после того, как стало известно, что власти не будут предъявлять обвинений в убийстве полицейским в связи со смертью афроамериканки Брионны Тейлор.

В марте прошлого года трое сотрудников полиции вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находились Тейлор и ее друг. Последний вступил с полицейскими в перепалку. Во время нее Тейлор, которая тогда спала, была убита. Случай привлек внимание СМИ и правозащитных организаций.

Манифестанты считают, что с полицейскими обошлись слишком мягко. Одному из них предъявлены обвинения, но не в убийстве, а в том, что он во время операции спровоцировал необоснованную угрозу для жильцов соседних квартир.

Демонстрация за права темнокожих состоялась и в Лос-Анджелесе. На улицы одного из районов вышли десятки человек. Без инцидентов не обошлось. Во время шествия в толпу митингующих въехал автомобиль, который сбил одного из участников марша. Позднее полиция задержала нарушителя. Еще в одном случае демонстранты попытались достать из машины водителя, объезжавшего их группу.