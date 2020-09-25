В Великобритании можно и по выделенной

В Великобритании задумались над вопросом, как разгрузить транспортные магистрали, снизить количество пробок и одновременно увеличить пропускную способность скоростных автотрасс. Вопрос весьма острой, поскольку на сегодняшний день в Соединенном Королевстве насчитывается 38,4 млн автомобилей при населении 66,5 млн человек.

Еще летом 2019 года власти предложили убрать так называемые выделенные полосы, зарезервированные для машин скорой помощи, пожарных, полиции, а также для экстренных остановок в случае поломки. Решение простое и не требует практически никаких вложений. Однако при всей кажущейся простоте, оно вызывает немало критики.

Съемочная группа Euronews встретилась с Клэр. Она живет за городом и автомобилем пользуется каждый день. Но она убеждена, что упразднение выделенных полос - плохое решение.

Недавно Клэр потеряла своего супруга. Вечером он возвращался домой и попал в ДТП. Авария была несерьезная, но он был вынужден остановиться. Через некоторое время в автомобиль влетела фура. Супруг Клэр погиб на месте. По мнению женщины трагедии можно было избежать, если бы власти не убрали выделенную полосу.

По замыслу британских властей, теперь на случай непредвиденных остановок водителям придется либо съезжать с трассы, либо останавливаться в специальных дорожных карманах. Они будут располагаться через каждые два километра.

Однако как показывают соцопросы, почти половина британских автомобилистов просто не в курсе нововведения. И не знают, где должны будут остановиться в случае поломки. А 23% опрошенных прямо заявили, что остановятся там, где получится.

По словам экспертов, увеличение пропускной способности автодорог кажется благом, но в погоне за той целью не стоит пренебрегать безопасностью участников дорожного движения.

В министерстве транспорта Великобритании утверждают, что упразднение выделенных полос не несет в себе никаких рисков и наборот принесет только пользу. Так ли это на самом деле, покажет только время.

"Выделенные полосы изначально вводились для того, чтобы снизить число ДТП, - говорит Клэр. - Я не пониманию, как дороги станут более безопасными после изменений".

В кулуарах чиновники признают, что потребуется проделать еще немало работы, чтобы повысить безопасность на автотрассах. Однако принципиальное решение уже принято, в ближайшие годы планируется изменить разметку на 6000 км дорожного полотна.