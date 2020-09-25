Швейцария: референдум об "особых отношениях"с ЕС

За свободное передвижение с ЕС или его прекращение выскажутся граждане Швейцарии на воскресном референдуме.

Инициаторами пересмотра соглашения с сообществом от 1999 года выступили представители правой Швейцарской народной партии. Они утвердлают: нужно ограничить число граждан Евросоюза с правом на проживание и работу в стране, чтобы положить конец "некотролируемой миграции" как "угрожающей рынку труда".

"Великобритания была полноправным членом Европейского союза. А теперь они в разводе. Мы же просто дружим с ЕС и собираемся эту дружбу, так скажем, видоизменить", - говорит Ив Нидеггер, депутат Швейцарской народний партия.

Оппоненты парируют: отказ от свободного перемещения в рамках ЕС нанесёт урон "особым отношениям" со странами-членами и лишит Швейцарию доступа к единому европейскому рынку.

"Для швейцарской экономики это основополагающий вопрос, потому что Евросоюз - наш партнёр номер один, на голову выше других. Поэтому необходимо и дальше поддерживать эту прочную связь. Это вопрос и исторический, и географический: Швейцария находится в самом сердце Европы - достаточно взглянуть на карту. И наши самые главные партнеры - это европейцы", - уверяет Мишель Маттер, представитель Зелёной либеральной партии Швейцарии.

Шесть лет назад в альпийской республике уже проходил подобный плебисцит. Тогда избиратели одобрили предложение об ограничении свободы передвижения иностранцев. С тех пор напряжённость в отношениях Берна и Брюсселя не спадает.

Впрочем, по данным соцопросов, примерно 65% швейцарцев желают оставить всё как прежде.