"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

"Бавария" одержала победу над "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА. Матч прошел в Будапеште и оказался очень насыщенным.

Счет встречи был открыт уже на 13-й минуте. После грубого фола Давида Алабы в собственной штрафной испанцы смогли реализовать пенальти. Однако сломить мюнхенцев оказалось не так-то просто. Уже в конце первого тайма они отыгрались. А решающий гол подопечные Ханса-Дитера Флика забили в дополнительное время.

Из-за коронавируса стадион, вмещающий почти 70 тысяч человек был заполнен меньше, чем на треть. Но игра за Суперкубок стала своеобразной пробой пера для УЕФА: даже 20 тысяч зрителей - это уже большое событие, ведь последние шесть месяцев игры проводились вообще без болельщиков.

Перед Суперкубком УЕФА многие высказывали опасения, что матч приведет к новой вспышке коронавирусной инфекции. В этой связи власти Баварии даже снабдили поехавших в Будапешт болельщиков бесплатными тестами. Впрочем сами они, похоже, не особо-то и боятся заболеть. За пределами стадиона многие болельщики гуляли без масок и о пандемии предпочитали не вспоминать, думая только о победе своего клуба.

"Да вирус существует и он затронул многих людей. Но мы настроены решительно, ведь такая возможность для нашей команды бывает не часто", - рассказал один из болельщиков "Баварии".

Хотя применительно к "Баварии" это не совсем так. За три неполных месяца команда выиграла четыре турнира - чемпионат Германии, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Причем для "Баварии" это уже вторая победа в Суперкубке УЕФА.

Что же касается "Севильи", то прошедшая игра стала шестой в борьбе за трофей. В последний раз испанцы одерживали победу в 2006 году.