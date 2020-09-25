COVID-19: Румыния в зоне риска

В Румынии вновь открыли свои двери отели, рестораны, магазины. Ношение масок обязательно, но лишь внутри. Действуют ещё кое-какие ограничения, но не слишком строгие.

А между тем, около 40 пациентов с диагнозом COVID-19 умирают здесь ежедневно. По этому показателю в Европе страна уступает только Испании. Из-за резкого роста смертности Европейский центр профилактики и контроля заболеваний включил Румынию в семёрку стран ЕС, ситация в которых вызывает "серьёзную озабоченность".

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"Я опасаюсь роста случаев заражений и того, что лимит реанимаций на оказание помощи будет исчерпан. Тогда наша система здравоохранения попросту не сможет помочь тем больным, которые страдают от других болезней", - говорит Беатрис Малер, главврач клиники "Marius Nasta".

Эпидемиологи ратуют за массовое тестирование на коронавирус. Но пока наличие инфекции проверяют только у тех пациентов, у которых наблюдаются симптомы COVID-19. Те, кто с ними имел контакт, отправляются на самоизоляцию. Количество проводимых тестов составляет порядка 25 тысяч в день.

"Важно быть готовым к борьбе с этим ростом. В ней необходимо применять скорее не полный карантин, а точечный - там, где передача вируса проходит наиболее активно. Также нужно тестировать на наличие заболевания всех, с кем контактировал инфицированный, изолировать тех, кто заражён", - поясняет Александру Рафила, представитель Румынии в Совете ВОЗ.

По мнению экспертов, темпы распространение вируса не связаны со сменой сезонов, а уменьшение числа случаев заражений объясняется принимавшимися ранее карантинными мерами. Но ввести их повторно сегодня не представляется возможным.

"В ряде школ, включая ту, что позади меня, проводят занятия исключительно онлайн, поскольку некоторые учителя были заражены коронавирусом. Но это место не будет пустовать: в воскресенье румыны голосуют на местных выборах. А избирательные участки будут располагаться внутри школ. Власти заверяют: были приняты все необходимые меры безопасности", - передаёт корреспондент Euronews Мари-Жанна Ион.

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