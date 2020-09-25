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мир

Рио остался без карнавала

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 Елена Караева
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Рио остался без карнавала
Авторское право  Photo : Leo Correa/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Знаменитый карнавал в Рио, проходящий ежегодно в феврале, перенесен на более поздний срок, но без назначения даты. Об этом сообщила Лига школ самбы.

Решение объясняется продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, которую обуздать не удается.

Президент Лиги школ самбы Рио-де-Жанейро Жоржи Кастанейру сообщил следующее: "Мы обсудили ситуацию, это все же не совсем отмена, это перенос мероприятия. Это пойдет на благо мегаполису, поскольку на сегодняшний день условий для организации безопасного парада школ самбы в феврале нет".

Однако не исключается, что в случае появления эффективной вакцины праздник в следующем году может состояться.

В Бразилии насчитывается свыше четырех с половиной миллионов заболевших COVID-19, почти 140 тысяч пациентов умерли.

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