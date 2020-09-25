COVID-19: Москва принимает меры

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России составило 7 212. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб по борьбе с инфекцией, отметив, что это максимум с 23 июня, когда было зарегистрировано около 7 425.

Но если в июне рост числа инфицированных замедлялся - то в сентябре он резко ускоряется. Крупнейшим очагом эпидемии остаётся Москва, здесь складывается самая серьёзная ситуация/

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин объявил о вводе ряда профилактических мер. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, отказавшись по возможности и от контактов с родственниками. При этом было отмечено, что штрафовать их за выход на улицу не будут.

Руководителей предприятий попросили перевести сотрудников на дистанционный формат работы и обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических мер на рабочих местах.

Собянин заявил, что надеется таким образом избежать введения жестких ограничений по образцу весенних месяцев.

Галина Полонская, Euronews:

"Восемь столичных больниц переоборудуют, чтобы лечить там коронавирусных больных. Впрочем, в Роспотребнадзоре сказали, что речи о второй волне не идёт, а то, что мы сейчас наблюдаем - это волна первая, которая стала особенно заметна на фоне сезонного обострения вирусных инфекций".