Минский суд признал законным арест Марии Колесниковой

Минский суд признал законным арест одного из лидеров белорусского протеста Марии Колесниковой. С санкции прокурора она может остаться за решёткой как минимум до начала ноября. Слушания по жалобе Колесниковой на меру пресечения проходили в закрытом режиме, — передаёт ТАСС. На заседании присутствовал лишь один из её защитников Александр Пыльченко. Другой адвокат политика Людмила Казак пропала накануне, сегодня выяснилось, что она задержана по некоему административному делу и находится в изоляторе.

Хотя разбирательство проходило за закрытыми дверьми, поддержать Марию Колесникову в суд вновь пришли европейские дипломаты.

Член президиума оппозиционного Координационного совета по трансферу власти Мария Колесникова была задержана в начале сентября. На следующий день после того, как неизвестные в штатском затолкали её в микроавтобус в Минске, она оказалась границе с Украиной. По версии, которую представили правоохранительные органы и президент Александр Лукашенко, она вместе с соратниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться за рубеж, но её в какой-то момент вытолкнули из автомобиля.

Сама политик неоднократно заявляла, что не намерена уезжать из страны. Кравцов и Родненков рассказывали, как их задержали и пытались выдворить на Украину вместе с Колесниковой, однако она, по их словам, смогла порвать свой паспорт и сорвала тем самым операцию спецслужб.

Колесниковой впоследствии были предъявлены обвинения по уголовной статье о призывах к свержению власти. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.