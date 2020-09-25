Коронавирусное сопротивление: не заразиться, не разориться

В Мадриде на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, региональные власти расширили список районов, жителей которых ограничивают в передвижении. Если ранее таких зон было 37. Теперь их стало на восемь больше. Центральное правительство считает, что в изоляцию должны отправиться все жители столицы. По данным минздрава королевства, за неделю от COVID-19 в Испании умерли 475 человек.

Сальвадор Илла, министр здравоохранения Испании: "Мы предлагаем следующий шаг: распространить ограничительные меры на весь Мадрид, а так же на те области, где за последние две недели COVID-19 заболели более 500 человек из ста тысяч."

Ограничения, которые, как совпало, охватили бедные районы Мадрида, вызвали протесты. Они не прекращались с конца прошлой недели. В эту пятницу на улицы вышли сотни демонстрантов. Во время акций, сопровождавшихся беспорядками, ранения получили несколько человек. Десятки задержаны. Акции прошлой пятницы.

Волна протестов вспыхнула и во французском Марселе. Здесь введением ограничительных мер возмущались владельцы баров, кафе и ресторанов. С субботы 26 сентября они закрываются на 15 дней. Но предприниматели боятся, что это продлится дольше и они разорятся.

Сэм, менеджер ночного клуба: "Уже сегодня я получил ноль евро прибыли, ноль, а я - отец. Мы снимаем квартиру. У меня нет возможности купить собственное жилье. И денег у меня нет. В течение семи месяцев я трачу свои сбережения, чтобы как-то выжить. Мы хотим, чтобы нас услышали. Но создается впечатление, что мы в глазах общества - изгои, я говорю о ночных клубах.".

В Соединенном Королевстве схожая ситуация. В рамках борьбы с распространением коронавируса, изменены часы работы баров, пабов и ресторанов. Они закрываются в десять часов вечера. Жителя страны снова рекомендуют работать из дома. О полномасштабном карантине речи пока не идет, но практически все этого боятся. В Великобритании за сутки коронавирус выявлен у 6 874 человек.

Во Франции это показатель значительно выше. Среди инфицированных коронавирусом немалое количество молодых людей. В общежитиях университетов Шотландии и Швейцарии на самоизоляцию ушли сотни студентов после того, как в учебных заведениях были выявлены случаи заражения инфекцией.